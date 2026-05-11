5月10日、女優の小芝風花が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

小芝はこの日、都内で行われた第34回橋田賞の授賞式に出席。同賞は、脚本家、故・橋田壽賀子さんが設立した、優れたテレビ番組や放送関係者に贈られる賞だ。小芝といえば、2025年放送NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で“伝説の花魁”役に抜擢。同役や、主演を務めたNHKBSの時代劇『あきない世傳 金と銀2』などの活躍が評価され受賞となった。

美しいデコルテが際立つ黒色のタイトなロングドレスを身につけて登場した小芝。本人のInstagramには、その際のオフショットが投稿されている。

Xでは、小芝のドレス姿を絶賛する声が多数寄せられている。

《昨日の #橋田賞 授賞式の風花ちゃんの装いは､美しいデコルテが際立つブラックドレスでしたね お顔が小さくてスタイル抜群！惚れ惚れするわ》

《小芝氏って、かわいいのはもちろんだけど、演技もめちゃうまくて引き込まれる 女優版、二宮和也だと自分では思う それくらい、憑依的すぎてすごい》

2026年にデビュー15周年を迎える小芝風花。話題のドラマ、映画への出演が途切れない。

「小芝さんは2024年末、杏さんや菅田将暉さんらが所属する芸能事務所『トップコート』に移籍。とりわけ同事務所は、タレントが挑戦したい仕事や進みたい方向性を尊重することもあり、カレンダーを発売するなど、小芝さんも以前に比べて自分のスタイルで仕事を進めている印象です」（芸能記者）

一方、プライベートはというと……。

「舞台やドラマで活躍する人気俳優・小関裕太さんとの熱愛が『週刊文春』に報じられました。記事によると2人の交際期間は5年に及び、同棲生活を送っており、結婚間近だそうです。これまでに2人の交際について伝えられたことはなくSNSには驚きと祝福の声があがっていました。まさに、公私ともに順調といった様子です」（同前）

大人の魅力を身につけ、これからも“無双”の予感……！