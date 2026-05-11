エプソン販売株式会社は5月11日（月）、インクジェットプリンター用の写真用紙やインクカートリッジなどの価格について、7月1日（水）から改定すると発表した。 理由を「原材料費の高騰などにより製造コストが上昇」としており、これまで務めてきた効率化やコスト削減による価格への転嫁回避が困難になってきたためとしている。 写真関連での主な対象は、写真高画質プリンター（プロセレクション）およ