世界初のデュアルコア量子コンピュータとして中国の「漢原2号」が登場、200量子ビットで驚異的な電力効率を謳うも性能ベンチマークは未公開

世界初のデュアルコア量子コンピュータとして中国の「漢原2号」が登場、200量子ビットで驚異的な電力効率を謳うも性能ベンチマークは未公開