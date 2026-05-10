「めっちゃうれしかったの覚えてて……」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、これまでのグループ活動を振り返った――。佐野勇斗○佐野勇斗、M!LKメンバー・塩崎太智から言われて嬉しかった一言とは3月23日に28歳の誕生日を迎えた佐野。4月18日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、自ら誕生日をお祝いしながら、2025年の活動を回顧。「27歳は、M!LKをすごい世間に知ってもらえて。僕にとっても、M!LK