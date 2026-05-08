トーモクは後場急伸し、１９９４年９月以来、約３１年８カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２２０５億円（前期比１．６％減）、営業利益予想は１２７億円（同１１．６％増）とした。年間配当予想は中間・期末各８５円の合計１７０円（前期実績は１３０円）としており、これらを好感した買いが集まっている。主力の