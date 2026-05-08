果物の汁を吸い被害を及ぼすカメムシの活動が始まったとして山口県はカメムシ注意報を発令しました。４月に行った調査では平年のおよそ10倍の捕獲数となっています。県は県内全域に対して4月30日カメムシ注意報を発令しました。県病害虫防除所によりますと先月1日から20日に実施した果物に被害を及ぼすカメムシ＝果樹カメムシ類の調査では平年のおよそ10倍となる13匹が捕獲されたということです。また、ことし、越冬した果樹カメム