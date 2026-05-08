高校生や大学生の県内就職を促進するため、村岡知事が７日、下関市内の企業を訪問し、魅力ある職場環境整備などを要請しました。村岡知事は7日、下関市の丸一ステンレス鋼管を訪れ、要請書を手渡しました。要請は、魅力ある職場環境を整備することで、県内就職・定着を進めること。そのために賃上げや新たなスキルを習得する＝リスキリングなど、人への投資を進めてほしいという内容です。続いて村岡知事は、関門港湾建設を訪れま