OpenAIがリアルタイム音声対話AI「GPT-Realtime-2」、リアルタイム音声翻訳AI「GPT-Realtime-Translate」、リアルタイム文字起こしAI「GPT-Realtime-Whisper」の3種を2026年5月7日にリリースしました。Advancing voice intelligence with new models in the API | OpenAIhttps://openai.com/index/advancing-voice-intelligence-with-new-models-in-the-api/GPT-Realtime-2はGPT-5シリーズと同等の推論能力を備えた音声モデルとし