今年も映画「火垂るの墓」が帰ってくる。14歳の少年・清太と4歳の妹・節子が生きる姿を描いた高畑勲監督の名作アニメーションが、7月15日からふたたびNetflixで国内配信されることが発表された。世界各国向けにも配信が続いており、「二度と観たくない傑作」として反響を呼び続けている。【写真を見る】「フライドチキンの骨」が使われた衝撃のシーン〈火垂るの墓〉「火垂る」は日本人なら誰もが知っていると言えるかもしれな