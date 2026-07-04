4年に一度のFIFAワールドカップ。選手の活躍とともに話題を呼ぶのが、スタンドを彩るサポーターたちの姿だ。【写真】パラグアイ美女もキッズユニ着用今大会では、オランダ対日本の試合の現地中継に出演した元日向坂46の影山優佳（25）や、ユニフォーム姿を自身のSNSに投稿したSUPER☆GIRLS・鎌田彩樺（23）など、体に密着した、ぴちぴちユニフォーム姿の女性たちが「可愛すぎる」とたびたび注目された。なぜ彼女たちはキッズ