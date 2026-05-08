●きょう8日(金)午前は雲多く雨がぱらつく所も 午後は晴れ間戻る●きょう8日(金)は日ざし控えめなぶん 暑さも少し控えめに●今週末は晴天続く 昼夜の寒暖差大に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう7日(木)は日ざしタップリの空模様で、今年一番の暑さの所も多くなりました。しかし昨夜から気圧の谷の雲が広がり、今朝にかけて西日本は全般に雲が多く、一部に弱い雨雲もみられます。きょう8日(金)午前中は引き続き雲が広がりやす