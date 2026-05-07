セブンス・ベガがバンド結成日の7月7日に開催している恒例自主企画ライブイベントが＜7thSense＞だ。結成から3年を迎える2026年7月7日は、東京・Shibuya MilkyWayにてPompadollSとのツーマンライブ＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞を開催することが決定した。これは今月の“セブンスの日”である5月7日のYouTube生配信で発表されたもの。チケットのセブンス・ベガ ニュースレター会員最速先行とPompadollS FC先行は本日5月7日