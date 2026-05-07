セブンス・ベガ、バンド結成記念日にPompadollSを迎えてツーマン＜7thSense＞開催決定
セブンス・ベガがバンド結成日の7月7日に開催している恒例自主企画ライブイベントが＜7thSense＞だ。結成から3年を迎える2026年7月7日は、東京・Shibuya MilkyWayにてPompadollSとのツーマンライブ＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞を開催することが決定した。
これは今月の“セブンスの日”である5月7日のYouTube生配信で発表されたもの。チケットのセブンス・ベガ ニュースレター会員最速先行とPompadollS FC先行は本日5月7日より。一般販売は5月23日10:00から。
セブンス・ベガは現在、オフィシャルYouTubeチャンネルにてスタジオセッション・ムービープロジェクト“7thStudio”第2弾を開催中だ。5月7日、17日、27日の3日間(各日19時)、3曲のスタジオライブ映像を1曲ずつ公開している。
■＜7thSense - Shibuya MilkyWay 編 -＞
7月7日(火) 東京・Shibuya MilkyWay
open19:00 / start19:30
出演者：セブンス・ベガ / PompadollS
▼チケット
・前売：スタンディング 4,000(税込)+ドリンク代
・当日：スタンディング 4,500(税込)+ドリンク代
一般発売：5月23日(土)10:00〜
【セブンス・ベガ ニュースレター会員最速先行】
受付期間：5月7日(木)20:30〜5月14日(木)23:59
受付URL：https://fan.pia.jp/seventh_vega/ticket/detail/27
【PompadollS FC先行】
受付期間：5月7日(木)21:00〜5月14日(木)23:59
※未就学児童入場不可
※電子 / 紙チケット併用
（問）HOT STUFF 050-5211-6077
■Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール
5月07日(木)19:00〜 M1：ファン人気投票1位楽曲
5月17日(日)19:00〜 M2：???
5月27日(水)19:00〜 M3：???
【Video Credit】
Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
■＜東名阪ワンマンツアー2026「LAYLA」＞
7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
open18:30 / start19:00
7月25日(土) 愛知・名古屋 CLUB UPSET
open17:00 / start17:30
8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
￥4,400(税込)+D代 ※スタンディング
※全公演SOLD OUT
