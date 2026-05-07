学徒動員中の空襲で亡くなった先輩たちを偲び、7日、岩国市の高校で慰霊祭が開かれました。慰霊祭にはこの空襲で友人を亡くした95歳の男性も初めて出席し、平和への願いを訴えました。岩国工業高校で開かれた慰霊祭には遺族や生徒などが参列しました。終戦間際の1945年5月10日、岩国市と和木町にまたがる陸軍の燃料廠と、隣接する旧・興亜石油麻里布製油所が大規模な空襲を受けました。この空襲で、岩国工業高校の前身、岩国工業学