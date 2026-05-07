社会や公共福祉などへの長年の功労者を国が表彰する春の叙勲・褒章の伝達式が、山口県庁で開かれました。山口県関係では、春の叙勲の受章者は66人、危険業務従事者叙勲は7人、褒章は8人となっています。山口大学医学部付属病院で副診療放射線技師長などを歴任した宇部市の山内秀一さんは、瑞宝双光章を受章しました。全国学会のシンポジストも務め、MRI検査のレベルアップに精力的に取り組みました。山内秀一さん（67）「（昔は）