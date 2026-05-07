日清ヨーク株式会社は、生きたまま腸に届く乳酸菌「NY1301株」が400億個（65ml あたり）含まれた特定保健用食品「ピルクル 400」と今年で誕生から30周年を迎えた「たまごっち」がコラボした「ピルクル 400×たまごっち みんなでつづけよう！ キャンペーン」を５月10日（日）より実施する。今回のキャンペーンは、５月11日（月）より数量限定で発売される「ピルクル 400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施さ