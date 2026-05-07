7日午前、サクラの名所、岩国市の錦帯橋近くでサクラの木が倒れているのが見つかりました。 サクラの木は、幹の途中から折れ護岸に倒れかかっています。錦帯橋周辺では4日、吉香公園の花菖蒲園のすぐそばにあるサクラの木が根元から折れているのも確認されています。岩国市では午後、現場を確認して撤去するということです。国の名勝、岩国市の錦帯橋周辺には、ソメイヨシノなど約1500本のサクラがあり、日本さくら名所100選