明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで徳島ヴォルティスと対戦。シマブク選手の2試合連続ゴールでホーム5連勝です。 1万5000人を超えるサポーターが詰めかけたゴールデンウィーク最終日。相手は、前回0－4で敗れた徳島ヴォルティスです。ホームでのリベンジへ、前節ゴールを決めたシマブクと笠井がこの試合も見せます。立ち上が