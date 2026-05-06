明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームで徳島ヴォルティスと対戦。シマブク選手の2試合連続ゴールでホーム5連勝です。



1万5000人を超えるサポーターが詰めかけたゴールデンウィーク最終日。相手は、前回0－4で敗れた徳島ヴォルティスです。ホームでのリベンジへ、前節ゴールを決めたシマブクと笠井がこの試合も見せます。立ち上がりシマブクが積極的にシュートを放てば、前半23分リスタートから笠井が抜け出しシュート！こぼれ球にシマブク！シマブクの2試合連続ゴール。2人の活躍で先制点を奪います。



その後も笠井が果敢に追加点を狙います。36分にヘディングシュート。後半7分にも左足を振り抜きますが、ゴールネットを揺らせず…すると徳島が反撃。再三のピンチも守護神バウマンがビッグセーブ！最後は今シーズン初めての5バックで1点を守り切ったアルビ。



徳島にリベンジを果たしサポーターを笑顔にするホーム5連勝です。