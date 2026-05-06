魚沼市では芝桜が見ごろを迎え、鮮やかな『花のじゅうたん』が訪れた人を楽しませています。 魚沼市根小屋の「花と緑と雪の里公園」で開催されている『魚沼芝桜まつり』。約1haの園内には、10品種・20万株ほどの芝桜が植えられています。今週初めから開花が進み、例年より10日ほど早く見ごろを迎えました。緑の山々と色とりどりの芝桜のコラボレーションが見どころで、県内外から多くの人が訪れています。 ■金沢