魚沼市では芝桜が見ごろを迎え、鮮やかな『花のじゅうたん』が訪れた人を楽しませています。



魚沼市根小屋の「花と緑と雪の里公園」で開催されている『魚沼芝桜まつり』。約1haの園内には、10品種・20万株ほどの芝桜が植えられています。今週初めから開花が進み、例年より10日ほど早く見ごろを迎えました。緑の山々と色とりどりの芝桜のコラボレーションが見どころで、県内外から多くの人が訪れています。



■金沢から

「山を含めて壮観で、(来た)メリットがあった。」



■東京から

「新潟っぽい(風景)と思って見ている。」



■長岡から

「すばらしい、よくこれだけ育っているな。」



■上越から

「花見シーズン終わって、花を見られてないというところで見られてよかった。」



『魚沼芝桜まつり』は17日(日)までの開催です。