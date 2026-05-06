GW最終日の高速道路で死亡事故です。6日朝、磐越自動車道で北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突しました。乗っていたのは男子ソフトテニス部の生徒で1人が死亡し、19人がケガをしました。 警察などによりますと、6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市の磐越道上りで新潟県胎内市に住む68歳の男性会社員が運転するマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突し、乗っ