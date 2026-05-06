宇部市ではこの季節ならではの新茶を楽しむイベントが開かれました。山口県産のお茶のおよそ9割を生産する宇部市小野で恒例のお茶まつりが開催されました。消費拡大を目的に地元の実行委員会が開いているもので、ことしで37回目です。会場では、一週間ほど前に収穫されたばかりの新茶が販売されたほか、茶摘み体験も行われました。新芽1つと葉が3枚ついた「一芯三葉」の状態で摘み取ります。(茶摘みに参加した人)「やわらかいとこ