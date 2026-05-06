この夏、長岡花火を舞台にしたアニメーション映画が全国で公開されます。空襲からの復興や平和への願いを込めた、高校生たちのラブストーリー『君と花火と約束と』。今回、制作の裏側に潜入！この人の声優初挑戦にも密着しました。 7月17日に全国で劇場公開される『君と花火と約束と』。人気アイドルグループ『timelesz』のメンバー・佐藤勝利さんが主人公・夏目誠役をつとめます。ヒロインの