ゴールデンウィーク最終日。新潟市江南区の北方文化博物館では、フジの花が見ごろを迎えています。 美しい紫色のフジが垂れ下がる北方文化博物館の大藤棚。樹齢は170年で、今年は適度に雨が降り気温の高い日が続いたことから例年より1週間ほど早く見ごろを迎えました。 ■五泉市から 「きれい。」 ■新潟市西蒲区から 「思ったより大きく広がっていてびっくりしました。とてもきれいです。」