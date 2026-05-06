ゴールデンウィーク最終日。新潟市江南区の北方文化博物館では、フジの花が見ごろを迎えています。



美しい紫色のフジが垂れ下がる北方文化博物館の大藤棚。樹齢は170年で、今年は適度に雨が降り気温の高い日が続いたことから例年より1週間ほど早く見ごろを迎えました。



■五泉市から

「きれい。」



■新潟市西蒲区から

「思ったより大きく広がっていてびっくりしました。とてもきれいです。」



4～5日の2日間で約8000人が訪れたそうです。



■北方文化博物館 佐藤隆男館長

「ここにきて五感というか目と鼻と、それからフジの音色を聞いてリラックスしてもらいたいですね。」



見ごろは5月10日(日)ごろまで、7日(木)からライトアップも始まります。