大相撲五月場所大相撲五月場所は10日に東京・両国国技館で初日を迎える。場所に向けて準備が進む中、欠かせないアイテムの制作舞台裏が判明すると、「これは知らんかった」とファンを驚かせている。床に寝転ぶ行司の式守輝乃典と木村龍之助。筆で書いていたのは、板番付だった。日本相撲協会公式Xが作業の様子を写真で紹介。「櫓と同じ場所に飾られる板番付は、毎場所行司によって手作業で書かれます」と明かした。意外な作