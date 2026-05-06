歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのさんが2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。「僕服」ショットを披露した。片足をあげてポーズあのさんは、「前髪分けてるだけで顔が違うって言われるしメイクや身に纏う服の雰囲気変えたら毎日のように別人になれてるっぽくて楽しいです」と投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#僕服」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、スタッズとハローキティがデ