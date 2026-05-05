山口市のパークロードやふれあい広場周辺で行われた、青空天国いこいの広場。山口青年会議所や地元の有志が毎年開催していて、ことしで52回目となります。白バイや消防車、救急車といった働く車が大集合し、60組限定ではしご車の搭乗体験も用意されました。一方、こちらは人気急上昇中の「ふくだるま」をモチーフとした大内人形の絵付け体験です。人形は通常の大内人形と同じ木製のもので、漆の代わりにアクリル