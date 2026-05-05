JR新山口駅の新幹線乗り場は、きょう（5日）午前、大きな荷物を抱えた家族連れや見送りの人たちで混雑していました。新幹線の「のぞみ」はあす（6日）まで全席指定で運行していますが、きょうは、上りが終日ほぼ満席だということです。（ 愛知から帰省）父「昨日は角島行ってエンジョイできた。」子「めちゃくちゃ海がきれいでめっちゃ最高でした」（イカたべたね？）「イカがめちゃくちゃおいしくて 新鮮で」母「ゆっくりできて父