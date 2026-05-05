西武がソフトバンクに10-2と快勝。地元のファンの前で5割復帰を果たした。4日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、先発して6回4安打2失点の好投で今季初勝利を挙げた菅井信也にフォーカスした。解説を務めた平石洋介氏は「僕は菅井投手にものすごく期待してるんですよ。持っているものがいいのでね。このゆったりしたフォームからの真っ直ぐはスピードガン以上にスピードを感じるんですよね。そこで変化球、曲が