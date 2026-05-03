【モデルプレス＝2026/05/03】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが5月1日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「彫刻のよう」と話題のバキバキ腹筋◆ゆりにゃ、美しい腹筋際立つビキニ姿公開ゆりにゃは「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とメッセージを添え、水着姿やドレス姿を複数枚投稿。ピンクのアニマル柄ビキニにファーのアクセ