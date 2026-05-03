ゆりにゃ、アニマル柄ビキニで美腹筋披露 圧巻スタイルに反響相次ぐ「異次元のスタイル」「努力の賜物」
【モデルプレス＝2026/05/03】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが5月1日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「彫刻のよう」と話題のバキバキ腹筋
ゆりにゃは「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とメッセージを添え、水着姿やドレス姿を複数枚投稿。ピンクのアニマル柄ビキニにファーのアクセサリー、網タイツにハイヒールを合わせた華やかなスタイルを披露した。縦筋の入った美しい腹筋や引き締まったボディラインが際立っている。
また「自分を最優先にした時に、すべてが整うの」「美しさは、強さ」とつづっている。
この投稿にファンからは「彫刻のよう」「異次元のスタイル」「圧倒的オーラでかっこいい」「力強いメッセージが刺さった」「努力の賜物の腹筋が眩しい」「細さにびっくり」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“162cm38kg”美女インフルエンサー「彫刻のよう」と話題のバキバキ腹筋
◆ゆりにゃ、美しい腹筋際立つビキニ姿公開
ゆりにゃは「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とメッセージを添え、水着姿やドレス姿を複数枚投稿。ピンクのアニマル柄ビキニにファーのアクセサリー、網タイツにハイヒールを合わせた華やかなスタイルを披露した。縦筋の入った美しい腹筋や引き締まったボディラインが際立っている。
また「自分を最優先にした時に、すべてが整うの」「美しさは、強さ」とつづっている。
◆ゆりにゃの投稿が話題
この投稿にファンからは「彫刻のよう」「異次元のスタイル」「圧倒的オーラでかっこいい」「力強いメッセージが刺さった」「努力の賜物の腹筋が眩しい」「細さにびっくり」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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