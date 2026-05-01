15歳で芸能界入りして以来、13年間にわたり第一線で活動してきたタレントの小島瑠璃子（32）。２年半の芸能活動休止と夫の急逝を乗り越え、新人経営者として再始動した小島の本誌独占インタビューをお送りする。『つらいなんて思わない』と言ったらウソになる現在の生活はかなりシンプルになったという小島。独身時代は自分で稼いだお金を好きなように使っていたが、今は本当に必要なものだけに投資している。「ビックリするくらい