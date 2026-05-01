30日夕方、由利本荘市松本の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと30日午後5時10分ごろ、由利本荘市松本字道添の田んぼにクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の20代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃された地域は国道105号が通っていて、付近には下川大内保育園や由利本荘市役所の下川大内出張所などがあります。警察が注意を呼び