ゲーミングスマホは高嶺の花。そんなイメージを覆す1台が登場した。「nubia Neo（ヌビア・ネオ）5 GT」。ZTEジャパンが4月21日の新製品発表会でお披露目したモデルだ。操作性や冷却性能といった「ゲームに勝つための性能」を備えながら、ゲーミングスマホとしては安価な5万2800円という価格を実現。会場では実機体験やデモンストレーションも行われ、その実力が披露された。「誰もが勝てる体験を」日本市場での新たな挑戦発表会の