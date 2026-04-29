新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月２日（土）より、TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』全26話の無料一挙放送を実施する。 『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年に放送された庵野秀明監督によるTVアニメーション。主人公・碇シンジを含む３人の少年少女が「汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン」に乗り、謎の敵“使徒”と戦いながら過酷な