新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月２日（土）より、TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』全26話の無料一挙放送を実施する。



『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年に放送された庵野秀明監督によるTVアニメーション。主人公・碇シンジを含む３人の少年少女が「汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオン」に乗り、謎の敵“使徒”と戦いながら過酷な運命やそれぞれの葛藤と向き合っていく物語。革新的な映像表現などが大きな話題を呼び、放送当時社会現象を巻き起こすなど日本のアニメ史に大きな影響を与えた作品として今なお高い人気を誇っている。



このたび決定した『新世紀エヴァンゲリオン』全話無料一挙放送では、５月２日（土）・３日（日）に第壱話から第拾参話を、５月３日（日）・４日（月・祝）より第拾四話から最終話を無料一挙放送。なお、放送後１週間、無料で楽しめる。



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