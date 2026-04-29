就任時から玉木代表（左）を徹底取材してきた青木氏。写真は北海道ツーリングのひとコマで、食事の時間も常に代表の隣を陣取る徹底ぶり120年以上の歴史を誇り、伝統と革新を併せ持つハーレーダビッドソン。その日本法人を率いるのが、2025年1月1日付で代表取締役に就任した玉木一史氏。日産自動車、マセラティ ジャパンなどを経て、この老舗ブランドを託された新代表は、どのような戦略を描いているのか。専門誌『ウィズハーレー』