東京タワーの展望料金と、オールフリーが1本無料に!? “オールフリー”すぎる2日間。4月28日（火）・29日（水・祝）に開催される「東京タワー オールフリーDAY」では、外階段を使ってメインデッキ（150m）まで登ると、通常は大人1,500円の展望料金が無料に。さらに参加者には、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」1本も無料で提供されます。これはアツい。約600段の外階段を上ると、メインデッキの展望