東京タワーの展望料金と、オールフリーが1本無料に!? “オールフリー”すぎる2日間。

4月28日（火）・29日（水・祝）に開催される「東京タワー オールフリーDAY」では、外階段を使ってメインデッキ（150m）まで登ると、通常は大人1,500円の展望料金が無料に。さらに参加者には、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」1本も無料で提供されます。

これはアツい。

約600段の外階段を上ると、メインデッキの展望料金が無料に

舞台となるのは、東京タワー名物の「オープンエア外階段」。

イベント特設ゲートをくぐり抜け、フットタウン屋上からメインデッキまで続く約600段の階段を、自分の足で登っていきます。

屋外ならではの開放感の中、風を感じながら少しずつ景色が広がっていくのが特徴。エレベーターでは味わえない“開放体験”こそが、このイベントの醍醐味です。

約600段と聞くとややハードに感じますが、所要時間は約20分。春の陽気の中、景色を楽しみながら上ることができます。

外階段を完登した人には、限定の「昇り階段認定証」も用意されています。

階段後のご褒美タイム。オールフリーが1本無料

メインデッキ1階には、外階段利用者限定の「気分開放エリア」が登場！

芝生のカーペットが敷かれた空間は、どこかピクニックのような雰囲気。

ここでは、今春リニューアルされたオールフリーを1本無料で楽しむことができます。

自動販売機のボタンをピッと押すと……

ガコンッと音がして、オールフリーが登場！ 思わずテンションが上がる瞬間。

東京タワーのメインデッキから景色を眺めながら、プシュッと缶を開けて味わう一杯は格別です。

発表会にはM-1王者「たくろう」と小倉優子さんが登場

開幕当日にはイベントに先駆けて発表会も行われ、M-1グランプリ2025王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕さん、きむらバンドさん）と、タレントの小倉優子さんが登壇しました。

実際に約600段の外階段を上り、オールフリーで乾杯したたくろうの2人。きむらバンドさんは「こんなに開放された（相方の）赤木を見たことがない」と話し、赤木さんも「開放感のある、開放人間です」と笑いを誘っていました。

オールフリーを普段から愛飲している小倉優子さんは、「この場所を訪れて、心を開放しちゃってください」と来場者に向けて笑顔でメッセージを送りました。

発表会では、オールフリーの缶に3人が直筆でサインする場面も。このサイン缶は“当たり”として会場の自動販売機に投入される予定とのことで、運が良ければ手に入るかも……！

サイン缶が入った無料自動販売機とは、ワクワク感たっぷりです！

東京タワーでリフレッシュできる特別な2日間

今回のイベントは、リニューアルされたオールフリーの魅力を体験できる、開放感あふれる2日間限定の特別企画。

約600段の階段も、無理のないペースで上ればちょうどいい運動に。帰りはエレベーターを利用できるため、気軽にチャレンジできます。

ゴールデンウィークのはじまりに、ちょっと体を動かしてリフレッシュしてみてはいかがでしょうか？

「東京タワー オールフリーDAY」イベント概要