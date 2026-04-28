新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ラッパー・GADOROによる横浜アリーナでの単独公演『GADORO ONEMAN LIVE「一家団欒」at 横浜アリーナ』を４月29日（水・祝）18時より「ABEMA プレミアム」にて独占生中継することを決定した。 宮崎県高鍋町出身のラッパーであるGADOROは、高校２年生の時に般若の影響でラップを始め、「フリースタイルダンジョン」での活躍や日本を代表するMCバトル大会「KING OF KINGS」における2016