新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#359を４月26日（日）に無料放送した。４月26日（日）放送の#359では、これまで番組でさまざまな復帰企画を行うも、いまだ地上波復帰が叶っていないアンジャッシュ・渡部建に、最終手段として突きつけた緊急特別企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お