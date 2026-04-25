中国チェーンストア経営協会はこのほど、「2026年中国飲食・新タイプ茶飲料海外進出ブランドトップ50」を発表した。それによると、新タイプ茶飲料ブランドでは、蜜雪氷城（MIXUE）の海外店舗が4000店を超え、覇王茶姫（CHAGEE）も海外店舗が200店を超えた。喜茶（HEYTEA）、茶百道（ChaPanda）、奈雪的茶（Naixue）などのブランドもそれぞれ海外店舗を若干数オープンしたという。中国の新タイプ茶飲料は海外でどれほど人気があるの