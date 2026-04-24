公共交通をめぐって県内で今、今後のあり方や沿線自治体の関わり方が議論になっているのが「富山地方鉄道の鉄道線」です。きょう生出演している前富山市長の森雅志さんに地鉄の鉄道線について意見をうかがいます。鉄道線の赤字が続く地鉄は、一部の路線について、沿線自治体の支援がなければ廃止する方針を一時打ち出しました。これに対し沿線自治体は、検討会での議論を経て赤字の一部を公費で負担することにし、今年度の廃止は回