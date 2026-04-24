富山港線がＬＲＴ＝次世代型路面電車となって今月２９日で２０年、ここからは富山港線と富山のまちがどう変わったのか、前富山市長の森雅志さんと一緒にみていきます。まずは富山港線がＬＲＴ化された歩みを振り返ります。富山港線は富岩鉄道として１９２４年に開業。富山駅と岩瀬地区を結び、国鉄が運行していた戦後の高度成長期は、通勤通学などで多くの人が利用しました。しかし、マイカーの普及とともに利用者の減少が続