fav meのデビュー1周年を記念したSNSキャンペーン『#favme1周年を一緒につくろう』が、4月24日から5月18日まで開催。アドビ株式会社の生成AI『Adobe Firefly』を活用し、ファンとともに公式コンテンツをつくりあげる試みとなる。 （関連：【画像あり】fav me、Adobeオフィスで生成AI『Adobe Firefly』を体験する様子） 本企画は、5月18日に豊洲PITで行われる1周年記念ライブ『STILL A NEW WORLD』に向けて展開さ