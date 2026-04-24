郷土の誇りを懸けて各地域の代表が競う、山形県縦断駅伝がいよいよ27日から3日間行われます。ことしも、県内各地域の11チームがタスキをつなぎ、3日間で29区間、全長306.9キロで競います。上山チームに就任した新監督の県縦断駅伝への思いと、箱根駅伝経験の選手が加わりチーム力アップに期待がかかる、寒河江・西村山を紹介します。上山・桜井豊監督「きょうは、自力がどのくらい上がっているか確認できればと