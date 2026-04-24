カニかご漁発祥の地とされる魚津市でけさベニズワイガニが、水揚げされました。魚津地方卸売市場には、けさ夜明け前から漁業関係者が見守る中、およそ1.6トンのベニズワイガニが水揚げされました。魚津市によりますと、ことし1月から3月にかけての漁獲量は19トンで去年並みということです。魚津漁協濱住博之代表理事「（4月、5月は）海が穏やかな状態になってくるんで操業がしやすく」魚津市は、カニかご漁発祥の地とされていて