歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。ファンから贈られた“名前入りワイングラス”を見つめる姿などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「何故かカメラ目線」と題してブログを更新。同日行われた神戸公演について「本日、梅沢富美男さんとの神戸公演沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。 続けて、ファンから「名前入りのワイングラス」のプレゼントを受け取